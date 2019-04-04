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Дебаты Зеленского и Порошенко: самая богатая певица Украины выступила с предложением

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Украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, выступила с неожиданным предложением относительно предстоящих дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского - кандидатов в президенты Украины.

На личной странице в Instagram знаменитость заявила о готовности спеть гимны Украины перед дебатами. К своему посту артистка приложила видео с исполнением.

"Готова спеть гимн Украины перед дебатами на Олимпийском стадионе", - написала она.

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Видео с исполнением гимна Камалией собрало более 5 тыс. просмотров, а также десятки комментариев, в которых фолловеры звезды похвалили ее голос и манеру пения.

Интересует ли кандидатов в президенты данное предложение, пока не известно.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленскогос уверенной победой в первом туре президентской гонки.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Персоны
КамалияВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентадебатысоцсетиInstagram
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