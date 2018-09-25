"Даже не поздороваюсь": "крымнашист" Кинчев удивил высказыванием про Путина

Солист российской рок-группы "АлисА" Константин Кинчев рассказал о своем отношении в президенту РФ Владимиру Путину в интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись разговора была опубликована на YouTube-канале "вДудь".

"Даже не поздороваюсь, пока он сам не поздоровается. Когда страна еще не знала, кто такой Путин... про Кинчева знала практически вся страна", - заявил он о своем отношении к лидеру Российской Федерации.

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Кинчев сказал, что не готов выходить на акции протеста, как это делал в 90-е. По его словам, его "все устраивает". Однако, музыканта очень возмущает партия "Единая Россия", и ему надоел Путин.

"Меня "Единая Россия" возмущает. Я не люблю "Единую Россию". Да мне и Путин надоел, честно говоря. Другое дело, что мне понятно, что без него начнется "дербан" страны. Поэтому пусть сидит, хотя он мне надоел. Ну сколько можно его видеть уже, видеть не могу! Сколько хочет, пусть столько и сидит, как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял уже венчание на царствование, и успокоились бы все. Я вообще за монархию, потому что на такой огромной территории может только монарх управлять", - считает артист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Константин Кинчев предложил выдать замуж двух дочек Владимира Путина за британских принцев, а также воссоздать столицу единого восточнославянского государства в Киеве.