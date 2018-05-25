Не пустили: Даша Астафьева пропустила собственный выпускной

За кулисами праздничного шоу "Ліга зірок", которое канал "Украина" покажет в субботу, 26 мая, певица и актриса Даша Астафьева рассказала, почему пропустила собственный выпускной и о какой свадьбе она мечтает.

"Еще много лет назад я была уверена, что свадьба и выпускной – это два самых главных события в жизни каждой девушки. С выпускным у меня связаны негативные воспоминания. Помню, как бабушка подарила мне крупную сумму денег, чтобы я могла купить себе платье, мы специально ради этого поехали в другой город. Но… все испортила моя первая любовь. Я плохо сдала экзамены, родители были в шоке и переживали, чтобы я не сбежала, когда все пойдут встречать рассвет. В итоге меня не пустили – я была наказана. Надеюсь, что со свадьбой такого не случится", – рассказала Даша Астафьева в интервью каналу "Украина".

По словам Астафьевой, она бы не хотела устраивать из свадьбы большое и шумное мероприятие, придерживаясь мнения, что этот момент нужно разделить только с самыми родными: "Посмотрите на принца Гарри и Меган: это потрясающе трогательно было наблюдать, это настоящее единение двух любящих сердец! Но я поняла, как непросто было невесте, в первую очередь, ведь к ней было приковано столько внимания. И я точно знаю, что мы с любимым не будем торопиться со свадьбой, а сделаем так, чтобы она была красивой и прошла в окружении самых близких людей", – поделилась певица.

А еще Даша удивила признанием, что она является противником "предсвадебных" вечеринок: "Девичники и мальчишники – это некая иллюзия прощания со свободой, я такое не приветствую. На мой взгляд, глупо делать девичник или мальчишник, при этом не доверяя своей половинке".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что прямо на сцене Даша Астафьева решилась преодолеть свой страх мотоциклов.