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Даша Астафьева показала фанатам грудь

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Интернет-пользователи заметили, как со секс-символа украинской поп-сцены Даши Астафьевой соскользнуло платье на выступлении в рамках концерта "Лига звезд".

Во время танцев у певицы съехала шлейка, оголив грудь.

Комментаторы так внимательно смотрели видео, что даже написали - что "стриптиз" начался в 6 минут 24 секунды.

И без инцидента наряд звезды был провокационный - платье с глубоким декольте было настолько коротким, что еле прикрывало ягодицы артистки.

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Даша Астафьева в мини-платье стала бесстрашной. Певица прямо на сцене решилась преодолеть свой страх мотоциклов.

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Объект
шоу-бизнес
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