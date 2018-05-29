Даша Астафьева показала фанатам грудь

Интернет-пользователи заметили, как со секс-символа украинской поп-сцены Даши Астафьевой соскользнуло платье на выступлении в рамках концерта "Лига звезд".

Во время танцев у певицы съехала шлейка, оголив грудь.

Комментаторы так внимательно смотрели видео, что даже написали - что "стриптиз" начался в 6 минут 24 секунды.

И без инцидента наряд звезды был провокационный - платье с глубоким декольте было настолько коротким, что еле прикрывало ягодицы артистки.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Даша Астафьева в мини-платье стала бесстрашной. Певица прямо на сцене решилась преодолеть свой страх мотоциклов.