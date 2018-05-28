Певица и актриса Даша Астафьева опубликовала на странице в Instagram фото в сексуальном купальнике и озадачила фанатов.

Украинскую секс-бомбу заподозрили в беременности: "Эта тень добавляет животик. Я в последнее время в Instagram радостно и невзначай наблюдаю за беременными", "Немножко тень подвела", "Шикарная, тот случай, когда душа в гармонии с телом", - комментируют пользователи.

Астафьева же показала, как провела выходной день. Артистка принимала солнечные ванны, лежа на лужайке. Даша продемонстрировала подтянутую фигуру. "Счастье выходного дня", - подписала кадр звезда.

Даша Астафьева Фото: www.instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева Фото: www.instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева Фото: www.instagram.com/da_astafieva

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Даша Астафьева в мини-платье стала бесстрашной. Певица прямо на сцене решилась преодолеть свой страх мотоциклов.