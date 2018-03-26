Данилко и Притула снимутся в эротической комедии

Украинский шоумен и музыкант Андрей Данилко станет героем новой романтической комедии "Секс и ничего личного" вместе с известным телеведущим.

Так, в пикантной комедийной картине Данилко снимется вместе с комиком Сергеем Притулой. Помимо этого, Притула вместе с командой "Вар’яти-шоу" являются авторами сценария к фильму, сообщает МедиаНяня.

Комедия "Секс и ничего личного" является украинской адаптацией канадского фильма "My awkward sexual adventure". В картине появится эпатажный артист Андрей Данилко, при чем, по словам продюсера Влада Ряшина, в совершенно неожиданном образе.

Андрей Данилко и Сергей Притула МедиаНяня

"Роль будет небольшой, примерно как камео, но, я уверен, яркой", - заинтриговал Ряшин.

Съемочная команда не спешит раскрывать детали об этом персонаже. Роль Андрея Данилко должна стать сюрпризом для всех его поклонников и любителей кино. Влад Ряшин также добавил, что и он, и Андрей Михайлович отнеслись к работе над фильмом с большим энтузиазмом.

Отметим, новый украинский фильм выйдет на экраны уже 14 февраля следующего, 2019 года.

Как сообщал "Обозреватель", Андрей Данилко, который был одним из жюри Национального отбора на Евровидение-2018, стал фигурантом скандала. Так, на некорректные высказывания менеджера одной из конкурсантки, Данилко послал его матом в прямом эфире.