Dan Balan - Hold On Love

Dan Balan - единственный молдавский музыкант, который был номинирован на премию "Грэмми". Основатель молдавского трио O-Zone много лет назад завоевал слушателей хитом "Dragostea Din Tei" и продолжает интриговать.

"Hold On Love" – пятая совместная работа молдавского певца Дана Балана с известным режиссером Аланом Бадоевым, лейтмотивом которой послужила фраза "Не бойтесь того, что внутри вас".

Фанатам пришелся по душе клип, стилистика которого напоминает триллеры известного режиссера Девида Финчера.

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