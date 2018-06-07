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Dan Balan - Hold On Love

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Dan Balan - единственный молдавский музыкант, который был номинирован на премию "Грэмми". Основатель молдавского трио O-Zone много лет назад завоевал слушателей хитом "Dragostea Din Tei" и продолжает интриговать.

"Hold On Love" – пятая совместная работа молдавского певца Дана Балана с известным режиссером Аланом Бадоевым, лейтмотивом которой послужила фраза "Не бойтесь того, что внутри вас".

Фанатам пришелся по душе клип, стилистика которого напоминает триллеры известного режиссера Девида Финчера.

Больше песен Dan Balan можно послушать на Radio.Обозреватель.

Персона
Dan Balan
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