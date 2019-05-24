"Дали волю чувствам": Добрынин скинул одежду с финалисток шоу "Холостяк-9"

Последние свидания в 12 выпуске шоу "Холостяк-9" завершились страстными сценами и поцелуями.

Главный герой Никита Добрынин раздел финалисток Дашу и Лилию. Как это произошло, расскажет OBOZREVATEL.

После выяснения отношений на индивидуальных свиданиях холостяк отводил каждую из девушек в комнату, где были подготовлена кровать с лепестками роз. Подобная атмосфера располагала к интимным разговорам и нежностям.

С Дашей у Никиты было незавершенное задание. Еще на первой встрече девушка подарила ему доску с пожеланиями, которые нужно было выполнять в течение всех недель на проекте. Задания Даши они выполнили на последнем свидании. Однако на доске еще осталось место для желания Добрынина. Он предложил искупаться в джакузи.

Никита Добрынин с Дашей Instagram @ holostyakstb

Парочка разделась, окунулась в горячую воду. Даша призналась за кадром, что в этот момент было непреодолимое притяжение между ними. Вечер завершился страстными поцелуями и объятиями.

Никита Добрынин разделся с Дашей в джакузи Instagram @ holostyakstb

Следующей на свидании была Лилия. Ей очень понравился номер, в который Добрынин привел девушку.

"Ты первая и единственная девушка, которую я учил подыматься по скалам, которую я учил плавать. Еще ни одну девушку я не учил водить. И я очень благодарен тебе за то, что ты хорошая ученица", – признался Никита.

Лилия в ответ рассказала, что пришла на проект с мыслью наблюдать за тем, как будут развиваться события. Она и не подозревала, что начнет испытывать чувства, но это произошло. Романтичная атмосфера так расслабила героев, что Добрынин предложил сделать финалистке массаж. Они оба разделись.

Никита Добрынин поблагодарил Лилию Instagram @ holostyakstb

За кадром главный герой признался, что ему нравится ее фигура. Он массировал спину девушке, после чего начал целовать спину. Свидание завершилось страстными поцелуями в кровати.

Никита Добрынин и Лилия в постели Instagram @ holostyakstb

"Сегодня мы дали волю чувствам, накопившемся за три месяца", – призналась Лилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальный выпуск шоу "Холостяк-9" начался не с очень приятных эмоций со стороны главных героев. Девушки устроили Добрынину испытание своими капризами. Даша обиделась, что Никита ищет "подводные камни" в ее ответах, а Лилия сначала не хотела принимать решения, а после и вовсе отказалась говорить при нем на английском языке, которым владеет.

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