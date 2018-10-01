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СпортLady

''Дали из жалости'': Лорак высмеяли за очередную награду в России

1.5тЧитать материал на украинском

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая ранее стала жертвой публичной супружеской измены, высмеяли за очередную музыкальную награду, полученную в России.

Так, фанаты артистки предположили, что престижную в РФ премию Каролине вручили из-жалости. Об этом поклонники написали в ее Instagram-аккаунте.

Сама же Лорак опубликовала в социальной сети пост со словами благодарности всем, кто помог ей победить сразу в двух номинациях.

"Лучшее шоу "Дива"! Лучшая певица! Премия от Russian Music Box. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Спасибо гениальному режиссеру Олегу Бондарчуку", - написала артистка.

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В комментариях к посту пользователи отметили, что Лорак удалось получить награду, так как ее просто пожалели. Также некоторые подчеркнули, что после победы сразу в двух номинациях ей необходимо "уйти на заслуженный отдых".

''Дали из жалости'': Лорак высмеяли за очередную награду в России

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне фанаты Лорак набросились на певицу за то, что она якобы испортила пластическими операциями свою внешность.

Персона
Ани Лорак
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