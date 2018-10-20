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''Дайте пожить'': Оля Полякова рассказала, пойдет ли она в президенты

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова заявила, что ее интересует политика, но в президенты Украины она не готова баллотироваться.

Об этом поп-дива рассказала в интервью телеведущей, главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман в эфире программы "БАЦМАН" на канале "112 Украина".

"Там так много неадеаватных людей. Ну чем я хуже? Я такая обезбашенная, что, я думаю, в моей жизни что-то с этим связанно будет. Меня это все очень интересует. Я обожаю политику", - заявила Полякова.

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"Кто даст мне пост министра поп-культуры - за того и буду голосовать", - пошутила певица.

Также она добавила, что старые кандидаты в президенты уже имели много возможностей что-то сделать для народа, однако сделано ничего не было, поэтому пора "новую кровь пускать".

"Не сегодня, дайте пожить. Профессия президента - это ни себе, ни людям", - прокомментировала звезда свою возможность баллотироваться в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Оля Полякова призналась, что большую часть дохода в семью приносит она.

Персона
Оля Полякова
Место
УкраинаКиев
Объект
выборы в Украине
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Действительно встретились две "блондинки".
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