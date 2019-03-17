''Да ты мужик!'' Эпатажная Кончита Вурст поразила переменами во внешности

Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный образом исполнительницы Кончиты Вурст, победительницы "Евровидения-2014", впечатлил своих поклонников кардинальными переменами во внешности.

На личной странице в Instagram исполнитель опубликовал фото, на котором запечатлен в строгом мужском образе. Примечательно, что тело певца стало более спортивным, а борода и волосы - белыми.

Судя по всему, снимок относится к одному из творческих проектов, в которых задействован Нойвирт.

Всего за час снимок артиста собрал в соцсети более 4 тыс. лайков, в комментариях поклонники удивились переменам знаменитости.

"Вау, такой Кончиту Вурст мы еще не видели", "Да ты мужик, к тому же еще тот красавчик", "Неожиданно. Очень неожиданно", "А вам идет", - отметили под снимком Нойвирта.

Намерен ли артист вернуться к более женственному образу Кончиты Вурст, на данный момент не известно.

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