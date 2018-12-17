Cкандальная ''Мисс Украина'' полностью разделась на отдыхе: фотофакт

Победительница конкурса "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, которую со скандалом дисквалифицировали и лишили титула из-за грубого нарушения правил, сфотографировалась обнаженной во время своего отдыха в Таиланде.

Так, модель отправилась в провинцию Краби, где проводит время в одном из элитных пятизвездочных спа-отелей. 23 -летняя Дидусенко сфотографировалась на курорте голой и опубликовала снимки девушка в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @veronika_didusenko

На одном из них Вероника позирует в воде, прикрывая пикантные части тела руками. На втором фото она стоит в бассейне, немного приоткрыв грудь.

Фанаты похвалили Дидусенко за смелые фото, написав ей множество комплиментов в комментариях.

Отметим, во время отдыха в Таиланде возлюбленный Вероники, который отправился вместе с ней, сделал девушке предложение руки и сердца. Избранником скандальной модели является украинский бизнесмен Геннадий Курочка. Дидусенко согласилась стать его женой.

Напомним, 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко стала героиней скандала на престижном конкурсе красоты "Мисс Украина". Так, после победы на соревнованиях организаторы выяснили – девушка была замужем и у нее есть ребенок, что, в свою очередь, является грубым нарушением правил участия в конкурсе красоты. Из-за этого Дидусенко была лишена титула. Позже в сети, как доказательство обмана, появились фото Вероники с маленьким сыном.

Как сообщал OBOZREVATEL, новой обладательницей титула "Мисс Украины-2018" стала 19-летняя Леонила Гузь. Многие пользователи сети позже посчитали решение комитета конкурса красоты "проплаченным и позорным".