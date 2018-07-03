Первый и единственный: “City Beach Club” стал представителем всемирного бренда “Pacha”

Команда столичного Пляжа №1 “City Beach Club” провела бранч для прессы и партнёров, в ходе которого подвела итоги прошлого сезона и поделилась планами на #6сезон.

Главной новостью мероприятия стало то, что “City Beach Club” стал первым и единственным в Украине официальным представителем всемирного бренда клубной культуры “Pacha”. Об этом сообщил владелец и основатель городского пляжного клуба Максим Радуцкий.

"Мы с гордостью заявляем о том, что шестой сезон вечеринок “City Beach

Club” будет проходить под арт-шефством одного из лучших мировых клубов! В наших планах — проведение серии эксклюзивных вечеринок с приглашёнными диджеями и полностью переданной атмосферой “Pacha”, — поделился Радуцкий.

На пресс-бранче присутствовал начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко. По его словам, новый статус “City Beach Club” повлияет на туристическую индустрию Киева в целом.

"Когда такой бренд, как “Pacha”, заходит на наш рынок и выбирает в

качестве welcome-резиденции “City Beach Club”, это, по моему мнению, абсолютная победа! Уровень сервиса, уровень гостеприимности, уровень контента, который будет здесь воспроизведён, будет полностью соответствовать мировым тенденциям. Это даст возможность привлечь ещё больше внимания иностранных и внутренних туристов к инфраструктуре Киева!" — заявил он.

#6сезон на Территории Пляжного Счастья обещает быть более чем жарким. Первая вечеринка “Pacha” в “City Beach Club” состоится 29 июля.