''Чья это волосатая рука?'' Лобода озадачила фанов снимком с женатым мужчиной

Украинская певица Светлана Лобода, которая 18 октября празднует свой день рождения, озадачила подписчиков снимком, на котором запечатлена с кольцом на безымянном пальце, детьми и рукой возлюбленного.

На фото к Лободе прижимается старшая дочь Ева, а младшую Тильду певица прижимает к груди. Младенца придерживает еще и мужская рука. Владельца конечности и, судя по всему, возлюбленного Лободы на изображении не видно. Снимок появился на странице артистки в Instagram.

Певица в подписи к фотографии выразила слова благодарности за "счастье, музыку, детей и жизнь".

Пользователи сети сразу заметили на безымянных пальцах обеих рук кольца, напоминающие обручальные. Фанаты предположили, что на фото изображена рука "возлюбленного" украинской певицы, солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с котрым ей приписывают роман и совместного ребенка.

Другие же отметили, что рука слишком "молодая и спортивная", поэтому на снимке изображена конечность не принадлежащая 55-летнему Тиллю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 октября украинской певице Светлане Лободе исполнилось 36 лет. Артистка также заинтриговала своих поклонников странным посланием в социальной сети в честь праздника.