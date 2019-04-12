Чуть не прибили друг друга: на "Холостяк-9" произошел серьезный конфликт

В шестом выпуске шоу "Холостяк-9" произошла серьезная стычка между Олей и Наташей, которая чуть не привела к драке.

OBOZREVATEL расскажет, что послужило причиной конфликта, а также все подробности этого дня, и кто покинет проект.

Главный герой Никита Добрынин пригласил девушек в Египет, где они попробовали для себя новый вид спорта – лэнд сейлинг. Позже они устроили увлекательные гонки и отправились в ресторан. Никита заметил, что Оля ведет себя странно. В персональной беседе она призналась, что нервничает из-за Наташи.

"Волнуюсь из-за Наташи, ее присутствия. У нас нелегко строятся отношения. Я в ее присутствии не могу себя защитить", – пожаловалась Оля.

Добрынин рассказал об этом Наташе тет-а-тет, чтобы разобраться в том, что между девушками происходит.

"Дома она меня не боится. Подрывается с сигаретой и кричит на меня. А здесь она меня боится? По моему мнению – она играет, актриса. Я не за дружбой сюда пришла, а за любовью. Оле я говорила это в лицо", – возмутилась Наташа.

Девушки не получили розы после свидания. Когда Никита ушел, между ними возникла ссора. Наташу задело, что Оля поплакалась о конфликте за ее спиной.

"Ты сказала Никите, что ты меня боишься. Нечего бояться, когда нечего скрывать. Ты неправильно сделала. Ты должна была сидеть с Наташей и Никитой и сказать: я боюсь Наташу", – кричала Наташа.

Оля не хотела с ней разговаривать. Чтобы прекратить конфликт, она попросила обслуживающий персонал убрать соперницу с глаз, чтобы не ударить ее.

"Вали отсюда. Уберите, а то я ее ударю!" – кричала Оля, но до драки так и не дошло, потому что девушки разошлись.

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