Чуть не прибили друг друга: на "Холостяк-9" произошел серьезный конфликт

В шестом выпуске шоу "Холостяк-9" произошла серьезная стычка между Олей и Наташей, которая чуть не привела к драке.
OBOZREVATEL расскажет, что послужило причиной конфликта, а также все подробности этого дня, и кто покинет проект.
Главный герой Никита Добрынин пригласил девушек в Египет, где они попробовали для себя новый вид спорта – лэнд сейлинг. Позже они устроили увлекательные гонки и отправились в ресторан. Никита заметил, что Оля ведет себя странно. В персональной беседе она призналась, что нервничает из-за Наташи.
"Волнуюсь из-за Наташи, ее присутствия. У нас нелегко строятся отношения. Я в ее присутствии не могу себя защитить", – пожаловалась Оля.
Добрынин рассказал об этом Наташе тет-а-тет, чтобы разобраться в том, что между девушками происходит.
"Дома она меня не боится. Подрывается с сигаретой и кричит на меня. А здесь она меня боится? По моему мнению – она играет, актриса. Я не за дружбой сюда пришла, а за любовью. Оле я говорила это в лицо", – возмутилась Наташа.
Девушки не получили розы после свидания. Когда Никита ушел, между ними возникла ссора. Наташу задело, что Оля поплакалась о конфликте за ее спиной.
"Ты сказала Никите, что ты меня боишься. Нечего бояться, когда нечего скрывать. Ты неправильно сделала. Ты должна была сидеть с Наташей и Никитой и сказать: я боюсь Наташу", – кричала Наташа.
Оля не хотела с ней разговаривать. Чтобы прекратить конфликт, она попросила обслуживающий персонал убрать соперницу с глаз, чтобы не ударить ее.
"Вали отсюда. Уберите, а то я ее ударю!" – кричала Оля, но до драки так и не дошло, потому что девушки разошлись.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке.
В четвертом выпуске раскрылась главная тайна шоу: девушки узнали о телефоне, который Никита подарил Оле.
В пятом выпуске Оля вывела Добрынина из себя показными сценами, из-за чего главный герой покинул свидание в бешенстве.
На церемонии роз Никита принял неожиданное решение: он никого не отправил домой.
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