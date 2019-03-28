"Чуть не покончила с собой": звезда "Ворониных" рассказала о серьезных проблемах в семье

Звезда популярного российского сериала "Воронины", сыгравшая в нем главную роль домохозяйки Веры, актриса Екатерина Волкова хотела покончить жизнь самоубийством.

Артистка рассказала, что до такого состояния ее довели сложные отношения с мужем и угроза развода. Об этом сообщил "СтарХит".

Так, Волкова отметила, что накануне их свадьбы с нынешней супругой, он ей изменил. Тогда она была готова разорвать отношения, но в итоге нашла в себе силы простить его. Вскоре после этого муж "Веры Ворониной" начал проводить слишком много времени со своей партнершей по проекту "Танцы со звездами", актрисой сериала "Кухня" Еленой Подкаминской.

Екатерина Волкова (Вера Воронина) fine-femina.com.ua

"Я жаловалась, что он слишком много времени проводит с другой и снова подозревала его в неверности. Тогда чуть не покончила с собой из-за ревности. Страшное для меня время, мучительное. Но все прошло. И могу сказать точно: кризисы, которые мы переживаем, только укрепляют отношения. Пересматриваешь свои взгляды, понимаешь, что ты могла потерять", – отметила Волкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский актер театра и кино, звезда популярного сериала "Воронины" Борис Клюев борется с онкологическим заболеванием.

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