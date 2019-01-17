''Что за чупокабра?'' Лорак засветилась на отдыхе в компании мужчин

Популярная певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась новым снимком с отдыха и нарвалась на критику в сети.

На фото, опубликованном в Instagram, она с вместе с известной гимнасткой Лилией Подкопаевой позирует в компании российских певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова, а также композитора Игоря Крутого.

"Теплый вечер в кругу друзей!" – написала исполнительница.

Instagram Ани Лорак

Пользователи же, в свою очередь, обратили внимание на неординарный наряд Киркорова. "Не узнала Филиппа без косметики", "А что это за чупокабра с медальоном затесалась?", "Какой ужас, у Фили борода крашеная выросла и краска татуажная смылась", "Страшное зрелище", – прокомментировали они.

При этом, Лорак снова подогрела слухи о том, что ее связывают не только дружеские отношения с Лазаревым. Многие отметили, что пара подозрительно часто появляется вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак затравили за фото с Подкопаевой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал