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''Что за чупокабра?'' Лорак засветилась на отдыхе в компании мужчин

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Популярная певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась новым снимком с отдыха и нарвалась на критику в сети.

На фото, опубликованном в Instagram, она с вместе с известной гимнасткой Лилией Подкопаевой позирует в компании российских певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова, а также композитора Игоря Крутого.

"Теплый вечер в кругу друзей!" – написала исполнительница.

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''Что за чупокабра?'' Лорак засветилась на отдыхе в компании мужчин

Instagram Ани Лорак

Пользователи же, в свою очередь, обратили внимание на неординарный наряд Киркорова. "Не узнала Филиппа без косметики", "А что это за чупокабра с медальоном затесалась?", "Какой ужас, у Фили борода крашеная выросла и краска татуажная смылась", "Страшное зрелище", – прокомментировали они.

''Что за чупокабра?'' Лорак засветилась на отдыхе в компании мужчин
''Что за чупокабра?'' Лорак засветилась на отдыхе в компании мужчин

При этом, Лорак снова подогрела слухи о том, что ее связывают не только дружеские отношения с Лазаревым. Многие отметили, что пара подозрительно часто появляется вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак затравили за фото с Подкопаевой.

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Персоны
Ани ЛоракИгорь КрутойСергей ЛазаревЛилия ПодкопаеваФилипп Киркоров
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