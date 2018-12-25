''Что вижу, то пою'': Пугачеву разгромили за новую песню

Российскую певицу Аллу Пугачеву высмеяли за ее новую песню "Что вижу, то пою", которая была обнародована в сети 24 декабря.

Так, аудиозапись песни появилась сразу на нескольких каналах YouTube, хотя ее премьера была запланирована на апрель 2019-го, в рамках концерта в Кремле (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Зачем мне петь про Нью-Йорк? Я его не вижу. Про доллоровый миллион? Я его не вижу. Что толку петь мне про Париж? Я его не вижу. Зачем мне петь про рейтинг Форбс? Я его не вижу", ― говорится в последней песне Аллы Пугачевой.

Многие поклонники звезды остались недовольны новым плодом творчества примадонны, отметив снижение качества текстов.

Алла Пугачева Instagram

"Каково время, таковы и песенки. В общем, чушь", ― высказался один из комментаторов.

YouTube

Также пользователи сети намекнули, что певице пора прекращать концертную деятельность.

"Ей пора спеть душевную песню Тортиллы из любимого нами фильма ("Приключения Буратино". ― Ред.). Мы с пониманием отнесемся к этому, будут аплодисменты и цветы", ― прокомментировал песню пользователь Владислав.

YouTube

Алла Пугачева Instagram

Несмотря на большое количество негативных откликов о премьере, некоторые фанаты все же порадовались новинке в репертуаре Пугачевой. Тем не менее, в российской прессе певицу разгромили за ее текст.

"Сложно поверить, что эту околесицу поет артистка, в репертуаре которой есть шлягеры на стихи Владимира Высоцкого, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Бориса Пастернака и других, без преувеличения, великих поэтов", ― высказался публицист и журналист Феликс Грозданов в колонке для "Дни.ру".

Как писал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров раскрыл причину своего развода с экс-супругой, примадонной эстрады Аллой Пугачевой. Так, артист отметил, что сам виноват в разрыве.