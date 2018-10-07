''Что с ней''? Легенда украинской сцены поразила своим внешним видом на ТВ

Знаменитая украинская певица Ирина Билык шокировала украинцев своим внешним видом во время появления на шоу "Танців с зірками" 7 октября.

Видео появилось на YouTube "Танці с зірками". Билык пришла поддержать украинскую телеведущую Оксану Марченко, которая танцевала под ее песню "Нас нет".

Судя по видео, Билык набрала лишний вес, что отметили в комментариях под видео. "Я в шоке от Билык((( в этой грузной бабе с перекроенным лицом уже не осталось ничего от той поп-иконы, которую мы любили", "Обожаю Ирину Билык,но что она сделала со своим лицом? Она как фантом", "А что с Билык? Что с лицом и с разговорной речью?﻿", — написали украинцы.

Читайте все подробности о новом выпуске на OBOZREVATEL.