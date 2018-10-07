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''Что с ней''? Легенда украинской сцены поразила своим внешним видом на ТВ

1.8тЧитать материал на украинском

Знаменитая украинская певица Ирина Билык шокировала украинцев своим внешним видом во время появления на шоу "Танців с зірками" 7 октября.

Видео появилось на YouTube "Танці с зірками". Билык пришла поддержать украинскую телеведущую Оксану Марченко, которая танцевала под ее песню "Нас нет".

''Что с ней''? Легенда украинской сцены поразила своим внешним видом на ТВ
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Судя по видео, Билык набрала лишний вес, что отметили в комментариях под видео. "Я в шоке от Билык((( в этой грузной бабе с перекроенным лицом уже не осталось ничего от той поп-иконы, которую мы любили", "Обожаю Ирину Билык,но что она сделала со своим лицом? Она как фантом", "А что с Билык? Что с лицом и с разговорной речью?﻿", — написали украинцы.

''Что с ней''? Легенда украинской сцены поразила своим внешним видом на ТВ

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Персона
Ирина Билык
Место
Украина
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