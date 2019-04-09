"Что с Аллой? Ей бы в койку!" Пугачева ужаснула внешним видом перед своим 70-летием

В сети показали снимок российской примадонны Аллы Пугачевой, где артистка позирует в повседневном образе вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным.
Снимок привел в замешательство многих поклонников звезды из-за ее уставшего внешнего вида. Фото опубликовано в Instagram.
Так, фаны примадонны посоветовали ей отдохнуть и набраться сил, так как в силу ее возраста она слишком много на себя "взваливает".
Также в комментариях некоторые отметили, что у Пугачевой нелепая прическа, макияж, и в целом их с Галкиным пара смотрится странно.
Те, кто встал на защиту певицы, посоветовали недоброжелателям сначала дожить до ее возраста, а потом оценивать внешний вид легендарной звезды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алла Пугачева отпразднует свое 70-летие 15 апреля 2019 года, а уже 17 числа артистка даст свой первый за 10 лет сольный концерт в Кремлевском дворце Москвы.
Из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.
Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.
Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны Пугачевой громким концертом в Москве. Сама же "виновница" торжества проигнорировала мероприятие.
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