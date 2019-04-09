"Что с Аллой? Ей бы в койку!" Пугачева ужаснула внешним видом перед своим 70-летием

В сети показали снимок российской примадонны Аллы Пугачевой, где артистка позирует в повседневном образе вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным.

Снимок привел в замешательство многих поклонников звезды из-за ее уставшего внешнего вида. Фото опубликовано в Instagram.

Так, фаны примадонны посоветовали ей отдохнуть и набраться сил, так как в силу ее возраста она слишком много на себя "взваливает".

Также в комментариях некоторые отметили, что у Пугачевой нелепая прическа, макияж, и в целом их с Галкиным пара смотрится странно.

Те, кто встал на защиту певицы, посоветовали недоброжелателям сначала дожить до ее возраста, а потом оценивать внешний вид легендарной звезды.

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