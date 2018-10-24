''Что отрезать и куда пришить?'' Участница ''Танців з зірками'' полностью оголилась перед фанами

Известная украинская певица, бывшая участница проекта "Танці з зірками" Слава Каминская показала поклонникам свое голое тело, разместив горячее фото в социальной сети.

К откровенной фотографии в Instagram солистка группы "НеАнгелы" также добавила личные размышления на тему современных стандартов красоты и чрезмерного внимания к голому телу.

Слава вспомнила, как начали появляться первые социальные сети, в которых пользователи начали публиковать откровенные фото, что привело к волне расставаний.

"Какая же иллюзия эти соцсети. Я помню себя еще со времен "Одноклассников", что в принципе уже приравнивается к динозаврам. Тогда не было такого разнообразия длинных ног, узких носов и идеальной кожи. Помню, как понеслась волна разводов, после появления этой новой игрушки. Бурное общение с аватарками в купальниках и помешательство на вымышленных персонажах. Легче жить без обязательств", - написала певица.

Также Каминская отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой. Некоторых это стимулирует к совершенству, но у других развивает комплексы. При этом Слава уточнила, что в большинстве случаев, изображения в сети не соответствуют действительности, так как плотно обработаны фотошопом и графическими редакторами.

"Теперь это часть современной жизни и норма. Мужчинки подписаны на эстетическую наготу, пересматривая на сон грядущий чужих женщин, сравнивают со своими неотфотошопленными, а потом выпендриваются", - рассказала Каминская.

Она призналась, что рассматривая фото других женщин, у нее даже появились комплексы, однако, при этом, на откровенных фото она выглядит так же, как и многие звезды социальных сетей, любящие обнажаться.

"Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так, что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну или просто шкурой", - подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская рассказала в соцсети о неожиданных последствиях своего кратковременного участия в шоу "Танці з зірками". Так, артистке пришлось покинуть проект еще до первого выступления на паркете из-за серьезной травмы спины. Спустя два месяца обнаружилось, что это была не единственная травма.