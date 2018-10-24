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''Что отрезать и куда пришить?'' Участница ''Танців з зірками'' полностью оголилась перед фанами

7.3тЧитать материал на украинском

Известная украинская певица, бывшая участница проекта "Танці з зірками" Слава Каминская показала поклонникам свое голое тело, разместив горячее фото в социальной сети.

К откровенной фотографии в Instagram солистка группы "НеАнгелы" также добавила личные размышления на тему современных стандартов красоты и чрезмерного внимания к голому телу.

Слава вспомнила, как начали появляться первые социальные сети, в которых пользователи начали публиковать откровенные фото, что привело к волне расставаний.

"Какая же иллюзия эти соцсети. Я помню себя еще со времен "Одноклассников", что в принципе уже приравнивается к динозаврам. Тогда не было такого разнообразия длинных ног, узких носов и идеальной кожи. Помню, как понеслась волна разводов, после появления этой новой игрушки. Бурное общение с аватарками в купальниках и помешательство на вымышленных персонажах. Легче жить без обязательств", - написала певица.

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Также Каминская отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой. Некоторых это стимулирует к совершенству, но у других развивает комплексы. При этом Слава уточнила, что в большинстве случаев, изображения в сети не соответствуют действительности, так как плотно обработаны фотошопом и графическими редакторами.

"Теперь это часть современной жизни и норма. Мужчинки подписаны на эстетическую наготу, пересматривая на сон грядущий чужих женщин, сравнивают со своими неотфотошопленными, а потом выпендриваются", - рассказала Каминская.

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Она призналась, что рассматривая фото других женщин, у нее даже появились комплексы, однако, при этом, на откровенных фото она выглядит так же, как и многие звезды социальных сетей, любящие обнажаться.

"Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так, что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну или просто шкурой", - подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская рассказала в соцсети о неожиданных последствиях своего кратковременного участия в шоу "Танці з зірками". Так, артистке пришлось покинуть проект еще до первого выступления на паркете из-за серьезной травмы спины. Спустя два месяца обнаружилось, что это была не единственная травма.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Слава Каминская
Объект
Танці з зіркам
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