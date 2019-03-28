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"Что это было? Надеюсь, прикол": Лобода удивила сеть пением без фонограммы. Опубликовано видео

1.7тЧитать материал на украинском

Опальная украинская певица Светлана Лобода показала, как поет без фонограммы, чем вызвала недоумение у своих поклонников.

Так, артистка продемонстрировала рабочий процесс в студии звукозаписи и исполнила на камеру несколько фраз. Вероятно, что это строчки из новой песни, которую вскоре Лобода планирует презентовать публике. Видео опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Как называется песня, ребята?" – спросила Светлана под видео.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

24 Канал

Многие предположили, что строчки, которые исполнила Лобода, принадлежат композиции "Пуля-дура", студийную версию которой Лобода готовится презентовать в скором времени.

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Другие же удивились услышанному на ролике и высказали надежду, что таким образом звезда просто шутит и развлекает публику в сети.

"Это что сейчас было? Песня? Надеюсь прикол", – раскритиковали артистку фолловеры.

"У меня собака лучше лает, а еще певицей называется. Это она поет? Скрипит шепотом!" – разнесли Светлану другие.

"Что это было? Надеюсь, прикол": Лобода удивила сеть пением без фонограммы. Опубликовано видео

"Что это было? Надеюсь, прикол": Лобода удивила сеть пением без фонограммы. Опубликовано видео

"Что это было? Надеюсь, прикол": Лобода удивила сеть пением без фонограммы. Опубликовано видео

"Что это было? Надеюсь, прикол": Лобода удивила сеть пением без фонограммы. Опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секс-символ эстрады Светлана Лобода случайно засветила голую грудь перед публикой. Так, звезда продемонстрировала поклонникам своеобразную разминку перед концертом, в ходе которой она несколько раз сверкнула обнаженным бюстом.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Светлана Лобода (LOBODA)
Теги
шоу-бизнесНовости России
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