Останні 2 роки артист Олег Вінник знаходиться на піку своєї популярності. У чому ж його феномен? Про його аудиторію, мененджмент і що він вчасно зумів зайняти місце російських гастролерів, типу Стаса Михайлова, Лепса, вже говорили.
Я хочу сказати про інше. Якщо раніше було модно стібатися із Олега, то зараз модно стібатися із тих, хто стібеться. Олег Вінник став інформаційним брендом, людиною інформприводів. Це людина-хайп. Тепер люди вже самі популяризують бренд "Олег Вінник". Сподіваюся, до цього доклав руку менеджмент артиста, який я знаю особисто і поважаю, так само як і Олега Анатолійовича.
Зараз працює вже не феномен Олега Вінника, а феномен розгону бренду. Хайп. Отут вже можна вішати на груди медальки менеджменту, якщо вони справді над цим попрацювали.
Якщо проаналізувати пости у соцмережах останніх днів, то люди поділяються на три категорії. Перші це ті, хто стібуться із Олега Вінника, по-злому чи по-доброму, другі кажуть, мовляв, відчепіться, він гарний артист. А треті кажуть, от ви всі стібетесь над артистом, а самі із себе нічого не представляєте. Модно казати: "відчепіться від Вінника, він гарний артист, а ви всі - ніхто". Я, наприклад, підтримую всі три категорії.
Повертаючись до теми феномену Вінника. Ясно, що він зайняв місце російських гастролюючих артистів. Друге - він красивий молодий чоловік, якому вже не 18 років, який співає про кохання доступною мовою для жінок, яким не кожного дня можуть казати, що їх люблять. В цьому ще один феномен - Олег простий і зрозумілий. А в світі завжди перемагають прості речі, про які всі знають, але не звертають на них увагу. Плюс, ще важливо - Олег з’явився у правильному місці і у правильний час.
Коли Вінник приїхав виступати до України - він був готовим артистом, з досвідом роботи на західній сцені. Це артист підготовлений музично, вокально, сценічно. Має 15-річний досвід роботи в мюзиклах і операх Німеччини. З вокальної точки зору до Вінника нема питань. Думаю, він і сам не очікував, що стане таким популярним, але був готовий до такого успіху. Бо успіх - це така штука, яка випробовує людину. Вона або ламається або починає працювати над собою ще більше. Олег Вінник виявився готовим. Він дорослий, проходив всі ці історії і досить адекватно реагує на те, що біля нього коїться. Не сидить склавши руки, а постійно працює над собою. В цьому теж великий плюс його успіху.
Тепер трохи дьогтю у бочку меду. Стосовно його виступу на Атласі, то мені здалось, що це не зовсім його аудиторія. Таке враження, що він відчував себе не у своїй тарілці. Майданчики Олега Вінника - це Палац Україна або стадіони міст-мільйонників. Я можу помилятися, бо дивився он-лайн трансляцію, вживу на концерті присутній не був.
Друге, Олегу треба працювати над собою під час інтервю, особливо у спонтанних інтервю у прямому ефірі. Йому треба бути більш загадковішим принцом. Сподіваюсь, його менеджмент зверне на це увагу.
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