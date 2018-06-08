ЧМ-2018 в России: опубликован клип на официальную песню мундиаля

В пятницу, 8 июня, презентовали официальный видеоклип на песню Чемпионата мира по футболу-2018 года.

Клип снят на песню "Live It Up" ("Жить по полной"), которая станет своеобразным гимном ЧМ-2018 Ролик опубликован на YouTube-канале Международной федерации футбола (ФИФА).

В записи главного трека для мундиаля приняли участие известный актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, американский певец Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.

Песня была спродюсирована американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальна песня Чемпионата мира по футболу была представлена 25 мая.