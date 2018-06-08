Четвертый размер груди: Maxim назвал самую "горячую" женщину

Мужской журнал Maxim опубликовал обложку специального выпуска Hot 100 и назвал имя "самой горячей" женщины 2018 года.

В этом раз ней стала 25-летняя американская супермодель и актриса Кейт Аптон, передает NEWSru.co.il.

Съемки для спецвыпуска велись на юге Израиля, в пустыне Негев.

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Кейт Аптон родилась в Сент-Джозефе, штат Мичиган. Она единственная дочь и младший ребенок в богатой и влиятельной семье, у нее трое старших братьев.

С детства Кейт занималась конным спортом. Увлекалась также танцами и боевыми искусствами, активно участвует в общественном движении по оказанию помощи домашним животным.

За последние годы Аптон, у которой четвертый размер груди, не раз попадала в различные списки самых сексуальных и привлекательных женщин мира по версии всевозможных изданий. Аптон снимается для рекламы нижнего белья и купальников, играет в кино. На ее счету роли в фильмах "Другая женщина" и "Горе-творец".

Как сообщал OBOZREVATEL, победителями премии "Viva! Самые красивые-2018" стали певцы Ольга Полякова и Олег Винник.