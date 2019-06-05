"Четвертая степень ожога": появились подробности о тяжелом состоянии Алибасова

Известный российский продюсер Бари Алибасов, который накануне отравился средством для прочистки труб, пребывает в реанимации в тяжелом состоянии.

Так, музыкант в настоящее время находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского (Москва), пишет РИА Новости.

Информацию о состоянии Алибасова подтвердили в справочной службе медучреждения.

Бари Алибасов в больнице Говорит Москва (фото PR-агентства "Красное Слово")

"Состояние тяжелое, температура 36,9", — уточнил источник.

Пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин, в свою очередь, добавил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка, но он в сознании, дышит самостоятельно.

"Все надеются на то, что он пойдет на выздоровление, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

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