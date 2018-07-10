"Честь променяла на булочку": скандал Лолиты с продюсером завершился спустя несколько месяцев

Скандальная российская артистка Лолита Милявская, которая в феврале 2018 года назад попала в громкий скандал со своим сопродюсером Еленой Кипер, обвинив ее в незаконном распоряжении интеллектуальной собственностью и "краже" 6 миллионов рублей, наконец поставила точку в их конфликте.

Так, артистка сообщила, что ей удалось выиграть суд над Кипер и доказать, что она не является автором ее культовых хитов, среди которых знаменитая песня "Ориентация - Север" и другие. О решении суда она написала в своем Instagram-аккаунте.

Также Лолита утверждает, что из-за того, что Елена распоряжалась ее интеллектуальной собственностью, Милявская потеряла около шести миллионов рублей, которые и требует сейчас возместить. О том, удовлетворил ли суд ее требование относительно выплати компенсации - пока неизвестно.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 10 Июл 2018 в 1:19 PDT

"Мы выиграли первый суд против Елены Кипер, представители которой принесли на судебное заседание, сделанные за "мои кровные деньги" работы, и выдавали, в том числе, за ее продюсерские", - поделилась радостью Лолита.

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"Мне жалко, что я была такой наивной и, несмотря на иголочки, которые кололи меня много лет назад, все равно верила, что она написала "Ориентацию - Север". Мне очень жалко и саму Елену Кипер", - подытожила Милявская.

В свою очередь ее фолловеры в социальной сети поздравили артистку с победой и резко раскритиковали Елену Кипер, отметив, что она "променяла часть и достоинство на булочки".

Как сообщал OBOZREVATEL, на российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую подали в суд организаторы ее несостоявшихся концертов в оккупированном Крыму, которые были запланированы на август 2017 года.