''Челюсть отпала!'' Лобода сверкнула в сети пышной грудью

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть снимками, на которых показала свою пышную грудь.

Соответствующее фото с российским певцом Димой Биланом она опубликовала в Instagram. Таким образом артистка поздравила коллегу с днем рождения.

Пользователи присоединились к пожеланиям и обратили внимание на роскошные формы певицы, которая весной текущего года родила вторую дочь. "Аж челюсть отпала", "Невероятная", "Какая же она красивая!" — восхитились в комментариях.

Светлана Лобода и Дима Билан Instagram Cветланы Лободы

Некоторые также отметили сходство между артистами и выразили предположения о возможном дуэте. "Как брат и сестра", — написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода показала фанатам фото в бюстгалтере.