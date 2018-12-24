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''Челюсть отпала!'' Лобода сверкнула в сети пышной грудью

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть снимками, на которых показала свою пышную грудь.

Соответствующее фото с российским певцом Димой Биланом она опубликовала в Instagram. Таким образом артистка поздравила коллегу с днем рождения.

Пользователи присоединились к пожеланиям и обратили внимание на роскошные формы певицы, которая весной текущего года родила вторую дочь. "Аж челюсть отпала", "Невероятная", "Какая же она красивая!" — восхитились в комментариях.

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Светлана Лобода и Дима Билан

Светлана Лобода и Дима Билан

Instagram Cветланы Лободы

''Челюсть отпала!'' Лобода сверкнула в сети пышной грудью
''Челюсть отпала!'' Лобода сверкнула в сети пышной грудью
''Челюсть отпала!'' Лобода сверкнула в сети пышной грудью

Некоторые также отметили сходство между артистами и выразили предположения о возможном дуэте. "Как брат и сестра", — написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода показала фанатам фото в бюстгалтере.

Персона
Светлана Лобода
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