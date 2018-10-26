''Человек неистового темперамента": звезды скорбят о смерти Николая Караченцова

На смерть знаменитого советского актера Николая Караченцова отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и коллеги.
Российские и украинские звезды активно публикуют свои воспоминания об артисте в социальных сетях, принося слова соболезнования близким Караченцова. OBOZREVATEL предлагает узнать реакцию представителей шоу-бизнеса на трагедию.
Так, одной из первых на смерть Караченцова отреагировала знаменитая певица Алла Пугачева, написав лаконичный пост в Instagram со совами "Прощай, Коля!".
Также свое мнение высказали и другие звезды из РФ: Валерия и Иосиф Пригожины, Филипп Киркоров, Олег Газманов и прочие.
Один за другим уходят их жизни великие, достойные. Сегодня не стало Народного артиста России Николая Караченцева. Любимые фильмы с его участием, любимые роли, любимые песни останутся с нами навсегда. Хочу выразить глубочайшее соболезнование всем родным и близким. Супруге Людмиле хочу высказать свое бесконечное восхищение ее мужеством и самоотверженностью. Ещё, конечно же, хочется поблагодарить врачей за то, что столько лет боролись за жизнь и здоровье замечательного человека. Светлая ему память.
Вот и Николай Караченцов покинул нас. Актёр неистового темперамента и таланта. Тяжко ему было все эти годы после жестокой аварии. В расцвете сил и карьеры попал в такую жуткую ситуацию. Спасибо Людмиле, и которая в самые тяжкие его годы была рядом и всем, кто был с ним и помогал. Вспоминаю, как мы работали над моей песней "милые алые зори". Жара стояла страшная и мы всю ночь репетировали у меня на студии, через каждые полчаса купаясь в озере. И как он потрясающе спел и прочитал мои стихи на Юбилейном концерте в 1997г. "Разлетаясь на брызги сердце вытечет горлом- пополам буду песней в полёте разорван" Не забыть его голос, его раскатистый рык со сцены. И ещё теннис, шашлыки, разговоры о жизни, о музыке и театре… Его глаза и зубастая улыбка его ярчайшие образы в кино и театре, его жажда жизни! Много всего. И это останется со мной до конца. Великий актёр ушёл. Ушёл отсюда и в вечность. Земля ему пухом…Соболезнования родным и близким. #караченцов #актер #артист #друг #жизнь
Кроме этого, президент РФ Владимир Путин прокомментировал смерть знаменитого актера, отметив, что уход Николая Караченцова – огромная, невосполнимая утрата для всех россиян.
"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служил многие годы. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью", - процитировал слова Путина сайт Кремля.
Среди украинских артистов пост по случаю смерти Николая Караченцова опубликовал рэпер Потап, который назвал его "мастером".
Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, в больнице в городе Красногорск. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком" в Москве.