''Человек неистового темперамента": звезды скорбят о смерти Николая Караченцова

На смерть знаменитого советского актера Николая Караченцова отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и коллеги.

Российские и украинские звезды активно публикуют свои воспоминания об артисте в социальных сетях, принося слова соболезнования близким Караченцова. OBOZREVATEL предлагает узнать реакцию представителей шоу-бизнеса на трагедию.

Так, одной из первых на смерть Караченцова отреагировала знаменитая певица Алла Пугачева, написав лаконичный пост в Instagram со совами "Прощай, Коля!".

Также свое мнение высказали и другие звезды из РФ: Валерия и Иосиф Пригожины, Филипп Киркоров, Олег Газманов и прочие.

Кроме этого, президент РФ Владимир Путин прокомментировал смерть знаменитого актера, отметив, что уход Николая Караченцова – огромная, невосполнимая утрата для всех россиян.

"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служил многие годы. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью", - процитировал слова Путина сайт Кремля.

Среди украинских артистов пост по случаю смерти Николая Караченцова опубликовал рэпер Потап, который назвал его "мастером".

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, в больнице в городе Красногорск. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком" в Москве.