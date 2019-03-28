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"Час расплаты близок!" Экс-любовник Пугачевой сделал громкое заявление об онкологии

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Российский рок-музыкант, экс-возлюбленный примадонны Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин жестко ответил на предположения СМИ о том, что он болен раком.

Ранее сообщалось, что артиста якобы заметили в московском онкоцентре перед прохождением радиолучевой терапии. По словам одного из пациентов, он встретил Кузьмина в коридоре той же клиники, где сам проходит лечение. Владимир спустя некоторое время прокомментировал слухи на своей официальной странице в Instagram.

Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

Clutch

Отметим, Кузьмин отреагировал на "новости" о своей болезни агрессивно и резко, пригрозив при этом судом журналистам, а также потребовав от них публичных извинений.

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"Мой концертный и творческий график расписан по минутам и часам. К сожалению, у меня нет времени заниматься разборками с тем бредом, что вы несете в мир. Как только выдастся свободная минута, я непременно подам на пару изданий с высоким рейтингом в суд. Час "расплаты" для вас близок! Пока мы формируем исковые заявления, вы еще можете принести публичные извинения", – высказался Кузьмин.

Кузьмин и Пугачева

Кузьмин и Пугачева

vladtime.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что народная артистка Украины София Ротару болеет туберкулезом и вынуждена проходить курс химиотерапии.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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Персоны
Владимир КузьминАлла Пугачева
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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