"Час расплаты близок!" Экс-любовник Пугачевой сделал громкое заявление об онкологии

Российский рок-музыкант, экс-возлюбленный примадонны Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин жестко ответил на предположения СМИ о том, что он болен раком.

Ранее сообщалось, что артиста якобы заметили в московском онкоцентре перед прохождением радиолучевой терапии. По словам одного из пациентов, он встретил Кузьмина в коридоре той же клиники, где сам проходит лечение. Владимир спустя некоторое время прокомментировал слухи на своей официальной странице в Instagram.

Владимир Кузьмин Clutch

Отметим, Кузьмин отреагировал на "новости" о своей болезни агрессивно и резко, пригрозив при этом судом журналистам, а также потребовав от них публичных извинений.

"Мой концертный и творческий график расписан по минутам и часам. К сожалению, у меня нет времени заниматься разборками с тем бредом, что вы несете в мир. Как только выдастся свободная минута, я непременно подам на пару изданий с высоким рейтингом в суд. Час "расплаты" для вас близок! Пока мы формируем исковые заявления, вы еще можете принести публичные извинения", – высказался Кузьмин.

Кузьмин и Пугачева vladtime.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что народная артистка Украины София Ротару болеет туберкулезом и вынуждена проходить курс химиотерапии.

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