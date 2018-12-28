''Быть страусом'': украинский певец высказался о ''звездах вне политики''

Популярную сегодня фразу "искусство вне политики" можно рассматривать по-разному. Все зависит от того, что есть сама политика.

Таким мнением в интервью порталу MyKharkov поделился певец и музыкант, лидер группы "Вагоновожатые" Антон Слепаков. Как подчеркнул артист, если речь не идет конкретно о принадлежности к политическим партиям, игнорировать войну в стране невозможно.

Фото: mykharkov.info

"Смотря, что есть политика. Если политика — это принадлежность к определенным политическим партиям, то безусловно да, искусство не должно пропагандировать никакую политическую силу. Но когда твоя страна находится в состоянии войны, быть страусом с головой в песке просто невозможно", — указал он.

В своих интервью Слепаков не единожды отмечал, что войну на востоке Украины считает весомой причиной для того чтобы в данный момент отказаться от гастролей на территории Российской Федерации.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в одном из своих интервью лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что его коллектив отказался от гастролей в России, так как существуют вещи более важные, чем слава.