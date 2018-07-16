"Было бы ярко": еще одна звезда поддержала Вакарчука-президента

В случае с украинским певцом Святославом Вакарчуком, о котором уже давно говорят в сети, как о потенциальном кандидате в президенты Украины, может быть меньше опасений, что этот человек испорчен.

Так лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта прокомментировал в эфире программы "Рандеву" на "5 Канале" свою готовность проголосовать за фронтмена группы "Океан Ельзи", если тот таки решит баллотироваться в президенты.

Олег "Фагот" Михайлюта Фото: facebook.com

"Мы же авантюристы. Было бы ярко", - тут же пояснил Михайлюта.

"Мне кажется, что исключительно художники могут себе позволить быть детьми. А исключительно детские мечты, примитивные, банальные, идеалистические на 100% могут изменить мир. Только такие мечты. Далее человек портится и начинает думать исключительно об интересах. Своих или своей братвы", - добавил он.

При этом "Фагот" признался, что не уверен в 100-процентной правильности подобного выбора.

"Я не могу сказать, что это был бы правильный на 100% выбор, но интуитивно мне кажется, что здесь может быть больше возможностей, что этот человек еще не испорчен", - пояснил он.

Напомним, недавно лидер "Океанов" Святослав Вакарчук получил неожиданную поддержку от украинского комика Владимира Зеленского, который признался, что никогда не собирался принимать участие в гонке за кресло президента.

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