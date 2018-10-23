''Была нашей мамочкой'': основатель ''Дизель Шоу'' растрогал сеть прощальным письмом к Поплавской

Звезда и автор известного юмористического проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в смертельном ДТП под Киевом, растрогал сеть прощальным посланием, которое посвятил трагически погибшей коллеге Марине Поплавской.

Юморист рассказал, что тяжело переживает потерю близкой подруги, которая для всей команды "Дизеля" была настоящей "мамочкой". Душещипательный пост Егор опубликовал на своей странице в Facebook.

"Она была нашей мамочкой, нашей квочечкой, которая переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за саму себя", - рассказал скорбящий актер.

Также он добавил, что Поплавская была очень честным и добрым человеком, она никогда никому не желала зла и не совершала плохих поступков. Именно поэтому потеря воспринимается еще тяжелее.

"Она жила по принципу "не делай зла", поэтому боль утраты настолько сильна и ответа на вопрос "за что?" просто нет. Я уверен, что за всю свою яркую, насыщенную жизнь она не совершила деяния, за которое могла бы последовать такая горькая расплата. Если забирают таких как она, то о никакой справедливости не может быть и речи", - с горечью добавил Крутоголов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 октября, в 06:43 на Житомирской трассе автобус с актерами "Дизель Шоу" влетел в грузовик. Смертельная авария произошла в Киевской области возле села Мила. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще 8 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди них - лидер юмористического шоу Егор Крутоголов и одна из ведущих актрис Яна Глущенко.

В понедельник, 22 октября, Марину Поплавскую похоронили в ее родном городе - Житомире. За день до этого с артисткой также простились в Киеве.