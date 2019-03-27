"Была готова за любые деньги": стало известно о больших сложностях у Началовой перед смертью

Российская певица Юлия Началова, которая трагически умерла в субботу, 16 марта, после продолжительной борьбы с болезнью, последние несколько лет испытывала серьезные финансовые проблемы. Иногда ей приходилось даже посещать ужины, за которые ей платили деньги.
Об этом рассказал промоутер, который сотрудничал со многими российскими звездами, в том числе и с Началовой, Сергей Лавров. Также он уточнил, что певица последние годы настолько мало зарабатывала, и вынуждена была жить на алименты, которые платил бывший муж Евгений Алдонин на содержание их совместной дочки, пишет "СтарХит".
По информации Лаврова, одним из последних заработков звезды стал гонорар в 250 тысяч рублей за наставничество в шоу "Один в один", но уже тогда Началова тратила внушительные суммы на лечение.
Юлия Началова
Экспресс-газета
"В последнее время Юля Началова жила только на алименты Алдонина, которые он перечислял на дочь. И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение. Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла – главное, чтобы была работа", – признался Сергей.
Концертный директор рассказал, что и сам незадолго до смерти работал с Началовой – организовал для нее небольшой концерт. Но в большинстве случаев артистке платили на корпоративных и частных мероприятиях не за ее талант, а за красивую внешность.
"В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт. Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: "Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет". То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни", – добавил Лавров.
По его мнению, талант Началовой не был оценен по достоинству, что сильно тяготило ее. Несмотря на то, что у нее был интересный и уникальный голос, а также соответствующие внешние данные, певице так и не удалось пробиться в российском шоу-бизнесе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Певицу похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ней пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.
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