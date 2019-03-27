"Была готова за любые деньги": стало известно о больших сложностях у Началовой перед смертью

Российская певица Юлия Началова, которая трагически умерла в субботу, 16 марта, после продолжительной борьбы с болезнью, последние несколько лет испытывала серьезные финансовые проблемы. Иногда ей приходилось даже посещать ужины, за которые ей платили деньги.

Об этом рассказал промоутер, который сотрудничал со многими российскими звездами, в том числе и с Началовой, Сергей Лавров. Также он уточнил, что певица последние годы настолько мало зарабатывала, и вынуждена была жить на алименты, которые платил бывший муж Евгений Алдонин на содержание их совместной дочки, пишет "СтарХит".

По информации Лаврова, одним из последних заработков звезды стал гонорар в 250 тысяч рублей за наставничество в шоу "Один в один", но уже тогда Началова тратила внушительные суммы на лечение.

Юлия Началова Экспресс-газета

"В последнее время Юля Началова жила только на алименты Алдонина, которые он перечислял на дочь. И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение. Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла – главное, чтобы была работа", – признался Сергей.

Концертный директор рассказал, что и сам незадолго до смерти работал с Началовой – организовал для нее небольшой концерт. Но в большинстве случаев артистке платили на корпоративных и частных мероприятиях не за ее талант, а за красивую внешность.

"В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт. Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: "Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет". То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни", – добавил Лавров.

По его мнению, талант Началовой не был оценен по достоинству, что сильно тяготило ее. Несмотря на то, что у нее был интересный и уникальный голос, а также соответствующие внешние данные, певице так и не удалось пробиться в российском шоу-бизнесе.

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