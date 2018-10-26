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''Была агрессия'': спутница Киркорова рассказала, как ее приняли в окружении певца

3.7тЧитать материал на украинском

Спутницу российского певца Филиппа Киркорова, 35-летнюю ди-джея Екатерину Гусеву, в окружении певца начали принимать только недавно.

Как сама Гусева рассказала в интервью "СтарХит", несмотря на то, что она давно дружит с певцом, знакомые Филиппа и его фанаты долгое время относились к ней предвзято, однако ей все-таки удалось завоевать доверие общественности.

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"Вначале мне было очень неприятно, потому что, конечно же, была агрессия в мою сторону. Как у человека, который появился с королем, сейчас все поутихло, сейчас, мне кажется, что меня приняли. Даже его фан-клубы, они даже очень часто выкладывают со мной фотографии", – поделилась женщина.

''Была агрессия'': спутница Киркорова рассказала, как ее приняли в окружении певца

Сам Киркоров признавался, что Гусева играет важную роль в его жизни и вдохновляет артиста. По словам певца, изначально ему просто удобно было работать с Екатериной, а, когда начал общаться, разглядел в ней родственную душу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский "поп-король" Филипп Киркоров показал фото из США, которые возмутили поклонников.

Персона
Филипп Киркоров
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