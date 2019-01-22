Был запрещен: известный белорусский певец собрался в Украину

20 июня ранее запрещенный в Украине белорусский рэпер Макс Корж даст концерт на киевском стадионе "Динамо".

Как сообщает пресс-служба певца, в последнее время он колесил по США, дал несколько концертов в Европе и анонсировал большой сольник в родном Минске.

Пресс-служба певца Макс Корж

Пресс-служба певца Макс Корж

28 декабря Корж опубликовал у себя в Instagram фрагмент концертного видео с подписью: "Один из самых мурашных выходов. Вспомнились две Минск-Арены и самый мурашный Киев после запрета!".

Билеты на концерт поступят в продажу 23 января в 15.00 на Concert.ua.

Как сообщал "OBOZREVATEL, в феврале 2016 года Макс Корж попал в список запрещенных в Украине исполнителей, имя певца попало в так называемый черный список.

Однако уже в июле 2017 года певец показал фото из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось доказать в суде свое право на въезд в Украину.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся