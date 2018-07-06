Был пьян: в центре Москвы обокрали Сергея Пенкина

В центре Москвы обокрали эксцентричного российского артиста Сергея Пенкина, которому запрещен въезд в Украину.

Музыкант употреблял спиртное в одном из кафе города на Кузнецком мосту в компании малознакомых молодых людей, сообщает РЕН ТВ.

Около 3 часов ночи он вышел на улицу и случайно уснул на лавочке возле кафе.

Через час он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, а также золотого кольца, часов и мобильного телефона.

Новости Квартиру российского певца обокрали гости во время застолья

Сергей Пенкин fotofact.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского певца Филиппа Киркорова обокрали на концерте в Подмосковье.