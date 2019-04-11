"Был мальчик..." Стало известно об умершем ребенке Пугачевой и Киркорова

Недавно в эфир на росТВ вышла передача "Основано на реальных событиях", посвященная Алле Пугачевой и ее мужьям, которые поделились интимными историями из личной жизни. В частности, вскрылась правда о совместном ребенке Пугачевой и Филиппа Киркорова.
Оказалось, примадонне с трудом удалось забеременеть в браке с Киркоровым, учитывая то, что ранее ей поставили диагноз "бесплодие" из-за неудачно сделанного аборта, пишет "СтарХит".
У Аллы Пугачевой долгое время был только один ребенок – дочь Кристина от первого мужа Миколаса Орбакаса. Когда она вышла замуж за Евгения Болдина, занимавшегося всеми ее делами, стало известно, что она беременна. Однако артистка была на пике популярности – давала один концерт за другим, выпускала песни, становившиеся хитами, поэтому ни о каком ребенке и речи не могло идти.
Алла Пугачова
МК
"В то время думать о детях было просто бессмысленно. У нее не было на это времени. Для нее семьей была ее работа", – рассказал в интервью Евгений Болдин.
Примадонне пришлось сделать аборт, последствия которого негативно отразились на здоровье, в частности на репродуктивной функции. Однако ей, благодаря стараниям зарубежных врачей, удалось забеременеть в браке с тогда еще молодым певцом Филиппом Киркоровым.
Отец Филиппа Бедрос Киркоров рассказал, что беременность 49-летней примадонны проходила хорошо, однако внезапно у нее случилась трагедия – выкидыш.
Пугачева и Киркоров
Публичные Люди
"Она говорила, что подняла там что-то... Наверное внука Никиту (сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова)", – рассказал отец Филиппа.
"Я не хочу об этом говорить. Не получилось, на все воля Божья. Тогда не получилось. Она хотела очень. Даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья", – пояснил, в свою очередь, Филипп Киркоров. На тот момент ему было всего 27 лет, а Пугачевой – 49.
После выкидыша Алла улетела в Швейцарию, в одну из клиник в Цюрихе. Артистка якобы впала в депрессию и долгое время не могла совладать с собой из-за потери ребенка.
"Если бы все было хорошо, у нас с Филиппом был бы мальчик. Если ничего не получится, буду рожать песни", – высказывалась по этому поводу сама Пугачева.
Отметим, Пугачева так и не смогла родить второго ребенка самостоятельно. Только после замужества с Галкиным у нее появились маленькие дети. Близнецов Лизу и Гарри звездной паре в 2013 году родила суррогатная мать. Пугачевой на тот момент было 65 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алла Пугачева отпразднует 70-летие 15 апреля 2019 года, а уже 17 апреля артистка даст свой первый за 10 лет сольный концерт в Кремлевском дворце Москвы.
Из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.
Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что, получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.
Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны Пугачевой громким концертом в Москве. Сама же "виновница" торжества проигнорировала мероприятие.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.