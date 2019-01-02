''Полный отстой!'' Бузову ''уничтожили'' в сети за новый клип

Российская певица Ольга Бузова выпустила новый клип с названием "Танцуй под Бузову", который раскритиковали в сети.
Видео появилось 31 декабря на Youtube-канале певицы. В нем принял участие актер Андрей Гайдулян ("Универ") и его девушка, актриса Александра Валескевич ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").
Кадр из видео
Андрей Гайдулян и Александра Валескевич
Также в клипе сыграл уроженец Одессы Анатолий Вассерман, который в 2016 году сбежал в Россию и получил ее гражданство.
Анатолий Вассерман
Cкрин с видео
По сюжету видео в трех квартирах совершенно разные люди встречают Новый год и постоянно натыкаются на Бузову: она мелькает на всех экранах, ее изображение нанесено на все этикетки и даже на лекарства.
Ольга Бузова
Cкрин с видео
Однако стоит ей запеть с призывом "трясти арбузами под легкую музыку", как все пускаются в пляс. Певица даже сама приходит в один из домов и приносит пиццу в образе Снегурочки, а в финале клипа поздравляет россиян с Новым годом в качестве президента Владимира Путина, правда, последнее оказывается лишь сном.
Большинство подписчиков в комментариях назвали клип ужасным. Вот самые заплюсованные из них: "Даже такой светлый праздник как НГ Бузова смогла загадить своим де**мом...", "Не, ну это пи**ец. Куда мы катимся?", "Ни смысла,ни песни, ни танца. Полная х**ня .Ребята, вы с ума посходили? Полный отстой!".
Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова разозлила сеть своим откровенным фото.