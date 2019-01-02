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''Полный отстой!'' Бузову ''уничтожили'' в сети за новый клип

6.2тЧитать материал на украинском

Российская певица Ольга Бузова выпустила новый клип с названием "Танцуй под Бузову", который раскритиковали в сети.

Видео появилось 31 декабря на Youtube-канале певицы. В нем принял участие актер Андрей Гайдулян ("Универ") и его девушка, актриса Александра Валескевич ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").

Кадр из видео

Кадр из видео

Андрей Гайдулян и Александра Валескевич

Также в клипе сыграл уроженец Одессы Анатолий Вассерман, который в 2016 году сбежал в Россию и получил ее гражданство.

Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман

Cкрин с видео

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По сюжету видео в трех квартирах совершенно разные люди встречают Новый год и постоянно натыкаются на Бузову: она мелькает на всех экранах, ее изображение нанесено на все этикетки и даже на лекарства.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Cкрин с видео

Однако стоит ей запеть с призывом "трясти арбузами под легкую музыку", как все пускаются в пляс. Певица даже сама приходит в один из домов и приносит пиццу в образе Снегурочки, а в финале клипа поздравляет россиян с Новым годом в качестве президента Владимира Путина, правда, последнее оказывается лишь сном.

Большинство подписчиков в комментариях назвали клип ужасным. Вот самые заплюсованные из них: "Даже такой светлый праздник как НГ Бузова смогла загадить своим де**мом...﻿", "Не, ну это пи**ец. Куда мы катимся?", "Ни смысла,ни песни, ни танца. Полная х**ня .Ребята, вы с ума посходили? Полный отстой!﻿".

''Полный отстой!'' Бузову ''уничтожили'' в сети за новый клип
''Полный отстой!'' Бузову ''уничтожили'' в сети за новый клип

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова разозлила сеть своим откровенным фото.

Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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