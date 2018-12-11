''Бумбокс'' презентовали сериал о работе на знаменитой студии во Франции

Украинская группа "Бумбокс" выпустила первую серию сериала "Код Френч" о записи своего нового альбома "Таємний Код" на знаменитой французской студии La Fabrique, в которой ранее также работали группы вроде Rammstein, Foals и Radiohead.

Как отметили музыканты, "Код Френч" предназначен для тех, кто наряду с шутками и "солдатскими историями" действительно интересуется музыкой. Не только ее конечной составляющей в виде сингла или клипа, большого концерта или пресс-конференции артиста, но музыкой в момент ее создания. Первая серия сериала была опубликована на официальной странице группы в YouTube (видео смотрите ниже).

"Ты видишь, как переживают и радуются взрослые, давно состоявшиеся музыканты, как налаживается общение с людьми, которых ты не знал пять минут назад, как механическое исполнение песни рассыпается и появляется та самая магия, которая в будущем будет качать тебя и из крошечного динамика телефона и на стадионном концерте - об этом "Код Френч", - рассказали участники "Бумбокс".

Всего музыканты отсняли терабайты видео, которые постарались вместить в четыре серии с хронометражем от 30 до 40 минут. В качестве оператора-постановщика выступил Денис Дужник (снял для Бумбокса такие видео, как: "Люди", "Рок-н-рол", "Голий Король"), а режиссером монтажа - Станислав Гуренко ("Тримай мене", live-"Злива", "Скрейчово").

"Код Френч" - это не первая попытка "Бумбокс" систематизировать впечатления. На Youtube-канале группы также можно посмотреть "живые" видео из тура "Люди", прокатиться с группой по США и даже сходить в спортзал с Андреем Хлывнюком.

Недавно "Бумбокс" презентовали второй сингл "Твій на всі 100%", трек также войдет в грядущий полноформатник "Таємний код". Судя по реакции в YouTube, поклонникам группы песня пришлась по вкусу, некоторые указали на звучание, близкое к раннему творчеству коллектива.

Что же касается альбома "Таємний код", работу над ним группа продолжит в Киеве, а также в Берлине на студии "Trixx", где в 2013 году "Бумбокс" уже записали песню "Ти одна".

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