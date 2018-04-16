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"Будущий хит лета": MONATIK презентовал новый трек

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Популярный украинский исполнитель Дима Монатик (MONATIK) презентовал новую песню под названием "Жизнь поет" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Премьера композиции состоялась в прямом эфире вокального проекта "Голос країни-8", который вышел на телеканале 1+1 в воскресенье, 15 апреля.

"Для меня большая честь презентовать свою новую песню именно на площадке проекта "Голос країни". Искренне верю в то, что наша с вами жизнь запоет яркими красками. Благодаря тому, что каждый из нас будет множить добро и счастье, поддерживать друг друга – жизнь запоет. Давайте будни делать счастливыми и напрочь лишаться безразличия по отношению помощи друг другу", - призывал Монатик.

К слову, в клипе на трек "Жизнь поет" Дмитрий планирует снять ВИЧ-положительных людей. Об этом артист признался в интервью изданию Meduza.

"Мы сейчас брейнштормим с режиссером Таней Муиньо, с командой, которая сделала все шесть наших предыдущих клипов. Хотим сделать работу, которая называется "Жизнь поет". Чтобы она воодушевила людей на что-то хорошее, правильное. И у людей, которые победят, есть возможность сняться в видео, потому что для них реально есть эпизоды", - поделился Монатик.

MONATIK

Кадр из видео

По его словам, очень важно изменить у людей отношение к ВИЧ-инфицированным.

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"Это отталкивает, безусловно, на психологическом уровне. И это неправильно. Это от непонимания того, что такое ВИЧ. Мало кто знает, но чтобы заразиться от ВИЧ-инфицированного, как бы это ни звучало, трехлитровую банку его слюней нужно выпить. Комары не передают ВИЧ. Нужно проверять иголки, когда бьешь татуировки. Точно так же с пирсингом — когда на вписках молодежь одной иглой пробивает друг другу уши. Нужно просто объяснить, что важно быть начеку", - призывает певец.

Послушать новую композицию MONATIK можно здесь:

Поклонники артиста высоко оценили песню "Жизнь поет" и уже назвали ее будущим хитом лета.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Дмитрий Монатик и Нина Матвиенко поразили украинцев чувственным дуэтом.

Читайте все новости по теме "Голос країни" на Обозревателе.

Тема
Голос країни
Персона
Монатик
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