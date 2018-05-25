Буду кормить грудью - Лобода о новорожденной дочери

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала рождение второй дочери.

В четверг, 24 мая, артистка родила в Лос-Анджелесе, однако в ее планах - как можно быстрее вернуться в форму и отправиться в гастроли. Несмотря на это, малышку она планирует кормить грудью. Об этом исполнительница рассказала "Комсомольской правде в Украине".

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

"На протяжении всей беременности я занималась спортом и музыкой - готовила новый альбом в Америке, снимала кино. Планирую очень быстро прийти в форму, так как гастрольный график плотно расписан уже с конца июня. Но при этом обязательно буду кормить малышку грудью!" - утверждает Светлана.

По словам Лободы, подобный опыт у нее уже есть - артистка воспитывает семилетнюю дочь от хореографа Андрея Царя.

растём ❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Апр 2018 в 1:34 PDT

"У меня уже есть опыт с Евочкой - 6 месяцев мы с ней продержались. Это было нелегко, но ничего, мы справимся и в этот раз. Я - ответственная мама. Сегодня я счастлива как никогда!" - добавила Светлана.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как проходила беременность Светланы Лободы.