Будет "Голос. Деды", пойду на "Голос. Деды". До лампочки! - Юрко Юрченко

После нескольких коротких гудков на другом конце провода становится тихо, а через мгновение появляется ровный спокойный голос с выразительной интонацией: "Неверно набран номер". Признаюсь, если бы звонил Юрку Юрченко впервые, однозначно купился бы.

- А знаешь, сколько людей трубку сразу бросают, - засмеялся певец.

Хитмейкер 90-х Юрко Юрченко после восьмого сезона "Х-Фактор" переживает бешеный всплеск популярности. Как признается сам артист, просто "офигивает" с нового ритма жизни, который напоминает ему годы юности.

При этом музыкант не считает себя "звездой", находит время для общения с фанами и готовится к повторному выходу на сцену Национального отбора на "Евровидение" . Многолетняя пауза и болезненные падения, подъем украинской музыки и почему талант-шоу калечат судьбы людей. Это и многое другое в первой части большого интервью Юрка Юрченко "Обозревателю".

- Сколько вот уже звонил вам, писал в сети, вы постоянно отвечаете самостоятельно. Так и работаете? Без менеджера или помощников?

- Нет, почему же. Есть у меня пиар-менеджер, тур-менеджер, сейчас еще работает компания, которая готовит нам туры и все такое. Но на странице Yurcash, своей собственной, в YouTube я отвечаю лично. Трачу на это много времени и общаюсь напрямую и с хейтерами и теми, кому я нравлюсь. Я считаю это правильным, хотя мне все говорят, что надо держать дистанцию, иметь какую-то стену от этого... то ли Берлинскую, то ли "яценюковську" (смеется).

- Даже с хейтерами? Отвечаете на оскорбления? Или оправдываетесь?

- Нет. Мы же должны уподобляться Господу, он прощает нас, и мы должны прощать. Я многих на сторону света уже перетянул. Даже встречался как-то с человеком, который постоянно писала что-то подобное. У Макдональса стали, поболтали. Говорю ему: "Чувак, вот почему ты такой злой? Что я тебе сделал?" Я его немного пристидил, но сейчас он мой друг и пишет какой я клевый. Больше позитива в жизни надо нести!

- В последнем сообщении вы писали, что "офигиваете" с того темпа, который наблюдается сейчас после "Х-Фактор". Настолько он отличается от того, который был до шоу?

- Он ничем не отличается от того, который у меня был в 90-х! Тогда было по три стадиона в день, времени вообще не было. И клипы снимали в самолете быстренько, или где сели, там и снимали (улыбается). Поэтому для меня он не является необычным, как говорится, мышечная память есть. Но перед этим да, у меня была очень большая пауза. А сейчас я снова в этот темп вхожу, и он мне нравится.

- Идя на "Х-Фактор", вы собирались уйти со сцены. Действительно вот так просто все свернули бы? Или как представляли себе этот момент?

- Да, у меня и речь была, даже записал аудиообращение. Я хотел уйти на пике популярности, я пропал каким-то забытым и недосказанним. Планировал, если выиграю "Х-Фактор" - попрощаюсь. Красиво: все плачут, я плачу... (смеется). Об этом никто не знал, ни мои музыканты, ни друзья.

Была такая мысль, но она изменилась. Я просто удивился и увидел, что я нужен. Все изменилось. И сейчас я просто перед людьми в долгу.

- То есть дело не в том, что не выиграли на шоу, а в том, как вас встретили на нем?

- Победа была нужна даже не мне, а так, для записи в "трудовой". Для семьи, для друзей, и вообще для тех, кто считал меня сбитым летчиком. Но такая бешеная поддержка, то, что приняли меня таким, какой я есть. Разным. И лирическим, и панком, и с матюками, но честным и откровенным. Я этого всю жизнь ждал и хотел.

Не люблю играть в шоу-бизнес, одевать какие-то маски, они мне надоели. Надоело постоянно менять творчество, резать песни, выбрасывать из них какие-то тяжелые куски, потому что на радио не берут. Я просто стал самим собой полностью и был удивлен, что это сработало.

- Как считаете, в чем же, скажем, фишка? Раньше ведь тоже были ваши выступления и клипы. Yurcash уже существует не первый год. В чем же проблема паузы, которая возникла?

- Ну (вздыхает). Наверное, всему свое время и место. Я был готов уже в 2004 году, когда вернулся с новыми силами. В принципе, те же песни, те же мои взгляды на жизнь... Но оно не заходило.

Возможно, какое-то гламурное время было, Януковская вся эта гламурня, русскоязычная попса, которая заполнила все пространство. А мы появились со своим стилем юмористическим, сатирическим, немного панковским и слишком откровенным. Может, из-за этого мы не могли достучаться до людей, а может тупо из-за финансов...

- Уровень украинской музыки действительно сейчас заметно вырос. Кто-то видит это результатом ограничения российского продукта, кто следствием того, что зашевелились сами исполнители и продюсеры. Как считаете, что скорее? Или оба варианта?

- Знаете, я считаю, что российская музыка украинской вообще не конкурент. Мы конкурируем с Adele, Led Zeppelin, Muse - с хорошей музыкой. Я неоднократно говорил, что Украина - это мировая музыкальная Мекка, она может стать такой себе Великобританией, которая породила The Beatles и так далее.

Вот сейчас на "Евровидение" иду, вижу, какие там ребята, какие номера готовят. У нас большая конкуренция в середине, которая порождает очень много новых музыкантов, новых взглядов, и на западе начинают обращать на нас внимание. Я бы хотел таки донести украиноязычную музыку до мирового уровня.

- После "Х-Фактор" вы говорили, что подобные проекты калечат судьбы людей. К тому же вспоминали, что сами попадали в подобную "кавертень". Что имели в виду?

- Абсолютно согласен со своими словами. На неподготовленную психику быстрая слава плохо влияет, она портит вектор музыканта и человека. В свое время я к этому не был готов. Если бы сейчас начинал все сначала, конечно, было бы легче.

Я сейчас много общаюсь со своими коллегами из восьмого "Х-Фактора", поддерживаю их после этого и реально вижу, как уже их это ломает, как им тяжело. Пытаюсь через свой опыт подсказать, как и что правильно делать в этой ситуации. Как не пропускать все это через себя и смотреть, как я говорю, "бегущей строкой". Этот бешеный темп, ты всем нужен, а после шоу тебя просто забывают. Подобных программ миллионы, мест мало для всех, развиваться дальше очень трудно.

- Вы вот упомянули, что сами переживали подобный момент. Вам кто-то так подсказывал, как преодолеть эти сложности, помогал?

- Нет, абсолютно сам. Поэтому я так долго и мучительно выбирался. У меня все сложилось очень непросто. Я все воспринимал очень близко к сердцу, был честен перед собой и перед всеми. Было непросто: пропадал то на три, то на пять лет... Когда чувствую, что не могу что-то сказать, просто иду в туман.

Артист не должен в одном костюмчику и на одном штрихе всю жизнь себе петь и грести на своем известном имидже. Не верю. Не может быть человек одинаковой и в 20, и в 50 лет. Хотя некоторые становятся мудрее, а некоторые просто стареют.

- А "Евровидения" не считаете подобным проектом? Почему вообще решили идти на отбор?

- Все очень просто. А почему не пойти? Почему не использовать все медиа ресурсы, которые присутствуют, которых я раньше стеснялся. Я честно иду. Будет "Голос. Деды", пойду на "Голос. Деды". Мне до лампочки, где я буду показываться и нести свое творчество, если это не будет менять мой вектор, калечить мою музыку и мое мировоззрение.

- Попасть на "Евровидение" вы уже пытались в 2004 году. Как считаете, что тогда пошло не так?

- Мы типа заняли третье место, хотя это было первое выступление Yurcash. Я только вернулся из Москвы, за два дня сделал песню, а продюсеры еще не хотели ее брать, мол, "Мы уже не принимаем заявки". Ага! Я вернулся очень сильный и наглый, и все двери, которые передо мной закрыли в конце 90-х, открывал ногами.

Но мы выступили, и хорошенько выступили. И эти же пьяненькие продюсеры, которые имели доступ к голосованию, потом рассказали, что мы победили. Ни Ани Лорак, ни "Гринджолы", последние вообще сверху поехали, все это знают.

- Имеете в виду, что судьба отбора уже была решена заранее?

- А оно постоянно так решается. Вы что, верите в эти голосования? Ни один отбор в Украине не прошел без скандала. Или это такая стратегия, чтобы специально привлечь внимание... я не знаю. В этом году тоже должно быть что-то интересное, обязательно.

- Во время жеребьевки вы вспоминали слова вашей мамы, которая считает, что несерьезными делами вы занимаетесь. Так кем она хотела бы вас видеть?

- Учитель музыки, преподаватель, охранник в "Эпицентре". Что-то хорошее, нормальное, стабильное (смеется).

- Но поддерживают родные? Наверное же волнуются за вас?

- Ну для родителей я всегда ребенок. Слава Богу, они живы, у нас тесная связь. Сегодня, кстати, у мамы день рождения, вчера у отца был (запись интервью происходила 25 января - Ред.). Так случилось, что разница у них один год и один день. Поздравляю их и через ваше издание передаю привет.

Я их очень люблю. Они всегда поддерживали меня, в том числе и материально. Это было стыдно, когда 40-летнему дядьке мама высылает на карточку тысячу гривен из пенсии, но всякое бывало. Это мои единственные друзья, которые меня никогда не предавали и я им бесконечно благодарен за все. Пусть будут счастливы и не волнуются.

- Как-то вы поделились мнением, что не заслужили звание заслуженного артиста Украины. Почему так считаете, что в вашем понимании "заслужить"?

- Там была такая ситуация, что меня просто вызвали в кабинет и дали. Это не было так, как это должно быть. Помпезно и правильно (смеется). Мы отъездили там какие-то туры Ющенко и нам раздали звания.

- Какую-то роль это звание сыграло в вашей жизни, карьере?

- Абсолютно никакой роли. Дают - бери. Для мамы это очень важно, она считает, что это единственное, чего я достиг за эти годы в этом шоубизе. Я счастлив, что она гордится, в школе значок в музее повесят. И табличку, и улицу назовут моим именем. Все четко (смеется).

Брошенный бизнес в России и как в Украине платят артистам так называемые роялти. Почему Юрко Юрченко музыкант, а не звезда, а "артисты вне политики" - просто "ссыкуны". Об этом вскоре читайте во второй части интервью певца на "Обозревателе".