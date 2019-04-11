"Будет день пи**ей!" Собчак довели до бешенства молодым Миком Джаггером

Редакторы российской телеведущей Ксении Собчак перепутали фото молодого журналиста Леонида Парфенова с фронтменом группы The Rolling Stones Миком Джаггером и пустили снимок в эфир.

На это недоразумение в программе "Осторожно, Собчак" обратил внимание Telegram-канал Mestame, а позже и сама она пообещала хорошую взбучку тем, кто допустил такую ошибку.

Редактора посчитали, что на снимке изображен молодой Парфенов. При чем сам журналист признался, что в те годы действительно был похож на Джаггера. Об этом он написал в личном сообщении Собчак.

Фото в программе Собчак скриншот

"Смолоду похож, но все-таки я не он. Найдите не менее 9 отличий. Мне даже лестно. Выросли поколения, которые путают дедушек", — пошутил он.

Телеведущая извинилась перед героем программы и пообещала наказать виновника этого недоразумения.

"Я, признаться, когда смотрела предмастер, подумала: ничего себе такой Леонид Геннадьевич – то был. Ну а у кого-то из команды будет день пи**юлей", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно из-за программы Собчак возник скандал с балериной Анастасией Волочковой, которая впустила подругу к себе в дом для съемок. Телеведущая исследовала спальню героини, пока та не видела. В результате она наткнулась на интимный предмет, который из-за цензуры не показала в программе.

После выхода шоу балерина разозлилась и устроила Собчак взбучку в сети из-за этого. Она назвала журналистку бессовестной, а ее действия "дешевыми".

В ответ телеведущая заявили, что обвинения все лживы, а с Волочковой все детали проекта заранее оговаривались.

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