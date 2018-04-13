Бритни Спирс поразила фанов откровенным платьем

Американская певица и одна из ключевых фигур в поп-культуре Бритни Спирс удивила поклонников очень откровенным платьем.

В нем она пришла на церемонию награждения GLAAD Media Awards. Снимок в смелом наряде артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Бритни запечатлена в ультракоротком блестящее платье, которое имеет вырезы по бокам, а также крайне смелое декольте.

Певица стала лауреатом премии, которую вручают знаменитостям за вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств.

Поклонников певицы поразил ее пикантный наряд, однако они назвали Бритни красивой и великолепной. Снимок артистки собрал более 500 тыс. лайков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бритни Спирс в откровенном топе показала, что вытворяет в спортзале.