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Бритни Спирс поразила фанов откровенным платьем

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Американская певица и одна из ключевых фигур в поп-культуре Бритни Спирс удивила поклонников очень откровенным платьем.

В нем она пришла на церемонию награждения GLAAD Media Awards. Снимок в смелом наряде артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Бритни запечатлена в ультракоротком блестящее платье, которое имеет вырезы по бокам, а также крайне смелое декольте.

Певица стала лауреатом премии, которую вручают знаменитостям за вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств.

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✨@glaad awards tonight ✨ #GLAADawards

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Поклонников певицы поразил ее пикантный наряд, однако они назвали Бритни красивой и великолепной. Снимок артистки собрал более 500 тыс. лайков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бритни Спирс в откровенном топе показала, что вытворяет в спортзале.

Персона
Бритни Спирс
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