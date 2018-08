Британские рокеры сняли в Припяти впечатляющий клип

Британская группа Suede сняла в Украине клип к своей новой песне "Life Is Golden", для сюжета видео музыканты выбрали город-призрак Припять, который находится в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения.

На официальном канале группы в YouTube видео собрало более 25 тыс. просмотров.

На 4-минутном видео участники Suede провели слушателей улицами заброшенного города. Особенно удачные кадры рокерам удалось запечатлеть благодаря съемкам с квадрокоптера.

В ролике преобладают панорамные виды на Припять, жилые дома и парк аттракционов, детские площадки, покинутые детские игрушки.

Согласно предварительной информации, новая песня "Life Is Golden" войдет в свежую студийную пластинку коллектива "The Blue Hour".

