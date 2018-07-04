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Британская певица поразила упругими ягодицами: откровенные фото

1.1тЧитать новость на украинском

Британская поп-певица и ведущая шоу "Топ-модель по-американски" Рита Ора удивила поклонников соблазнительной фотосессией.

На снимках, опубликованных в Instagram, девушка позирует на фоне моря в ярком желтом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. Пикантный наряд выгодно подчеркивает фигуру певицы, демонстрируя спортивный пресс и упругие ягодицы.

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instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

Также Рита Ора поделилась соблазнительным фото в черном купальнике.

With or without? 🔐

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

"Красотка", "Вауууу, здорово", "Королева", "Просто невероятно!", "Удивительно", "Я люблю тебя", - комментируют подписчики.

instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников личным снимком, на котором позирует в нижнем белье желтого цвета.

Персона
Рита Ора
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