Британская певица поразила упругими ягодицами: откровенные фото

Британская поп-певица и ведущая шоу "Топ-модель по-американски" Рита Ора удивила поклонников соблазнительной фотосессией.

На снимках, опубликованных в Instagram, девушка позирует на фоне моря в ярком желтом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. Пикантный наряд выгодно подчеркивает фигуру певицы, демонстрируя спортивный пресс и упругие ягодицы.

instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

Также Рита Ора поделилась соблазнительным фото в черном купальнике.

With or without? 🔐 Публикация от RITA ORA (@ritaora) 2 Июл 2018 в 4:07 PDT

"Красотка", "Вауууу, здорово", "Королева", "Просто невероятно!", "Удивительно", "Я люблю тебя", - комментируют подписчики.

instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

instagram.com/ritaora

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников личным снимком, на котором позирует в нижнем белье желтого цвета.