Брежнева восхитила поклонников прозрачной юбкой

Украинская певица Вера Брежнева покорила поклонников своим новым образом.
В одной из новых фотосессий артистка снялась в смелом образе - на ней надеты модный дождевик и прозрачная пластиковая юбка. Снимок Вера опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
"Как много зависит от света. Например здесь, на фото, кажется, что я рыженькая, хотя я блондинка. Лицо другое, тоже благодаря свету. Такой меня здесь видите вы. И в жизни, как свет упадет, такой мы ее и видим. Но самый настоящий свет - изнутри. Светите, сияйте, освещайте", - подписала кадр Брежнева.
Как много зависит от света. Например здесь, на фото, кажется, что я рыженькая, хотя я блондинка. Лицо другое, тоже благодаря свету. Такой меня здесь видите вы. И в жизни, как свет упадет, такой мы ее и видим. 💚 Но самый настоящий свет - изнутри. Светите, сияйте, освещайте 🤗 ________________________________________________________ Ph @danilgolovkin Mua @alenamoiseevamakeup Hair @kochegov_konstantin For @glamour_russia #light #love #life
Поклонники артистки бурно отреагировали на ее новый образ и оставили множество положительных комментариев.
Как сообщал "Обозреватель", недавно Вера Брежнева показала откровенное декольте.