Брежнева восхитила поклонников прозрачной юбкой

Украинская певица Вера Брежнева покорила поклонников своим новым образом.

В одной из новых фотосессий артистка снялась в смелом образе - на ней надеты модный дождевик и прозрачная пластиковая юбка. Снимок Вера опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Как много зависит от света. Например здесь, на фото, кажется, что я рыженькая, хотя я блондинка. Лицо другое, тоже благодаря свету. Такой меня здесь видите вы. И в жизни, как свет упадет, такой мы ее и видим. Но самый настоящий свет - изнутри. Светите, сияйте, освещайте", - подписала кадр Брежнева.

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Поклонники артистки бурно отреагировали на ее новый образ и оставили множество положительных комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Вера Брежнева показала откровенное декольте.