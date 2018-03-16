Брежнева в сексуальном образе заявила о желании раздеться

Экс-участница некогда популярного трио "ВИА Гра" Вера Брежнева заявила о желании избавиться от верхней одежды.

На личной странице в Instagram певица опубликовала эффектное фото, на котором запечатлена в леопардовой шубе, приспущенной на открытые плечи. Под верхней одеждой у артистки тонкое облегающее фигуру платье с глубоким вырезом в области груди.

"Как же хочется уже тепла и снять верхнюю одежду", - призналась она.

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Всего за час пост Брежневой собрал более 30 тыс. лайков и сотни солидарных комментариев ее фолловеров, которые также не могут дождаться потепления.

При этом поклонники артистки не упустили шанс похвалить ее изысканный образ.

"Очень секуальная", "Шикарная", - указали в комментариях.

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