''Братья убивают друг друга'': Винник высказался о войне с Россией

На востоке Украины убивают друг друга "два очень близких народа, братья", что является большим горем.

Таким мнением в студии Матвея Ганапольского на телеканале "Прямой" поделился украинский певец Олег Винник.

"Я не хочу ни о ком ничего говорить: есть война, нет войны, официально, неофициально - люди все об этом знают. Но я знаю, что два очень близких народа, братья, убивают друг друга. Как я могу относиться к этому? Это большое горе", - ответил он на вопрос журналиста.

Также Винник ответил на вопрос журналиста о предложениях гастролировать в России. По словам певца, его туда зовут регулярно, но на все предложения он отвечает отказом.

"Меня приглашают туда, наверное, уже года два-три подряд. И не раз предлагали туры по всей России. И раза три звонили из Санкт-Петербруга. Я говорю: "Нет". Потому что идет война, потому что страдают и гибнут люди. Я не ступлю туда ногой", — рассказал Винник.

Как сообщалось ранее, в этом же интервью Олег Винник рассказал о приглашениях выступить с концертами в России и объяснил, почему в ближайшее время "не ступит ногой" на территорию страны-агрессора.

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